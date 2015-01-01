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मेड इन इंडिया:चीन को सिखाना था सबक और बेटी की इच्छा भी करनी थी पूरी, पुणे के एक मैकेनिक ने गैराज में बना डाली खिलौना कार

पुणे11 मिनट पहले
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बेटी ने मुंबई के एक मॉल में खिलौना कार देख अपने लिए भी कार खरीदने की जिद्द की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेड इन इंडिया' कांसेप्ट पर अमल करते हुए पुणे के एक कार मैकेनिक ने बच्चों के लिए खिलौना कार का निर्माण किया है। आम तौर पर ऐसी खिलौना कारें चीन से आयात की जाती हैं, जिनकी कीमत 10 से 50 हजार के बीच रहती है।

इस कार को बनाने वाले हसन शेख ने बताया कि एक दिन उनकी 6 साल की बेटी ने कहा कि उसे खिलौने वाली कार चाहिए। ऐसी कारों के बारे में पड़ताल करने पर पता चला कि देश में बिकने वाली 90 प्रतिशत से ज्यादा खिलौना कारें चीन में बनती हैं। इसी दौरान चीन और भारत के बीच लद्दाख में तनाव व्याप्त था। ऐसे में हसन ने पीएम की अपील पर अमल करते हुए पिता जावेद शेख के साथ मिलकर अपनी बेटी के लिए 'मेड इन इंडिया' खिलौना कार बनाने का निर्णय लिया।

इस कार को बनाने में 4 महीनें का समय लगा।
इस कार को बनाने में 4 महीनें का समय लगा।

बनाने में आया 40 हजार रुपए का खर्च
दादा और पिता ने चार महीने तक कड़ी मेहनत की और एक खूबसूरत विंटेज कार को तैयार किया। लाल रंग की इस कार में पुरानी स्कूटी का इंजन लगा है और यह तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति लीटर का मायलेज देती है। इस कार के निर्माण में तकरीबन 40 हजार का खर्च आया है। शेख ने बताया कि चीन से आने वाली ज्यादातर टॉय कार प्लास्टिक की बनी होती हैं, लेकिन उनकी यह कार मेटल की बनी हुई है और सड़क पर 50 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड पर दौड़ सकती है।

मेटल की यह कार बच्चों ही नहीं बड़ों का भी वजन उठा सकती है।
मेटल की यह कार बच्चों ही नहीं बड़ों का भी वजन उठा सकती है।

यह प्रोटोटाइप, आगे और भी कारें बनाएंगे

कार की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 100 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती है। पिता और दादा द्वारा तैयार इस कार को पाकर 6 साल की एंजिलीना बहुत खुश है। शेख ने बताया कि यह एक प्रोटोटाइप है और आने वाले समय में वे ऐसी और कारों का निर्माण करेंगे।

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