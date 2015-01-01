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खेती का असर बाजार पर:धनतेरस पर 2019 में बिके थे 127 ट्रैक्टर इस बार सभी शोरूमों पर सिर्फ 31 ही बिके

अशोकनगर2 घंटे पहले
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  • कृषि प्रधान जिले में खरीफ की फसलें खराब हुई तो बाजार पर पड़ा सीधा असर

शहर के ट्रैक्टर डीलरों की धनतेरस इस बार फीकी रही। फसलें खराब होने के बाद के चलते शाम तक सिर्फ 31 ट्रैक्टर ही बिक सके। जबकि पिछले साल धन तेरस पर 127 ट्रैक्टर शहर के शोरूमों से बिके थे। हालांकि ऑटोमोबाइल बाजार में इस बार जमकर खरीदी हुई। सराफा बाजार के अलावा मोबाइल और आभूषणों का बाजार में लोगों ने जरूरत का सामान खरीदा।
धनतेरस पर इस वर्ष ट्रैक्टर बाजार की तुलना में ऑटोमोबाइल सेक्टर गुलजार रहा। इस बार किसानों ने ट्रैक्टर बाजार को निराश कर दिया। जिले में सुबह से शाम तक सिर्फ 31 ट्रैक्टर ही बिक सके। यानी पिछले साल औसतन 6 लाख रुपए प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से 7 करोड़ 62 लाख के ट्रैक्टर बिके थे जो इस बार मात्र 1 करोड़ 86 लाख के लगभग ही बिक सके। हालाकि दूसरी तरफ बाइक, कार के अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी दिनभर वाहनों की बिक्री होती रही।
ऑनलाइन ग्राहकी से कमजोर रहा मोबाइल बाजार: धनतेरस पर मोबाइल की खरीदी तो हुई लेकिन ऑनलाइन की तुलना में कमजोर रही। जानकारी के मुताबिक धनतेरस के दिन शहर के दुकानदारों से अधिक ऑनलाइन कंपनियों से ग्राहकों ने मोबाइल मंगाए। शहर के प्रमुख मोबाइल दुकानदारों ने बताया कि इसी वजह से पिछले साल की तुलना में मोबाइल व्यवसाय सिर्फ 30 प्रतिशत ही चल सका।
इलेक्ट्रॉनिक के लोकल प्रोडक्ट की अधिक मांग
इलेक्ट्रॉनिक बाजार में ग्राहकों का मूड कंपनियों की सामग्री खरीदने से अधिक लोकल सामान पर अधिक रहा। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में सबसे अधिक डिमांड एलईडी की रही। कंपनी के एलईडी 50 से 55 इंची साइड के अधिक बिके। जबकि फ्रिज सहित अन्य सामग्री कम बिकी। बाजार में एलईडी, वॉशिंग मशीन की बिक्री अधिक रही।
आज उठाव की उम्मीद
भले ही पंचांग के मुताबिक धनतेरस गुरुवार को मनाई गई। लेकिन कुछ लोग शुक्रवार को भी धनतेरस होने की बात कहते हुए नजर आए। ऐसे में दुकानदारों को अब शुक्रवार के दिन ग्राहकी की अच्छी उम्मीद है। खासकर सराफा व्यवसायियों का मानना है कि धनतेरस से दीपावली तक अच्छी ग्राहकी होती है। इसलिए 2 दिनों में भी अच्छी ग्राहकी की उम्मीद है।

तैयारी... बाजार में सुबह से ही सज गई थी सभी दुकानें
ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदारों ने 10 फीट आगे तक दुकानों को सजाया। दोपहर बाद ग्राहकी शुरू हुई जो देर रात तक चला। सराफा, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, बर्तन बाजार में दिन भर इक्का-दुक्का ग्राहकी होती रही। शाम को शहर की दुकानों पर ग्राहकी बढ़ी, जिससे व्यापारियों में कुछ उत्साह नजर आया। शहर के कुछ प्रमुख दुकानदारों ने बताया कि कृषि प्रधान जिला होने की वजह से भी बाजार अपेक्षा के अनुसार नहीं चले।
मांग... ऑटो मोबाइल के बाजार में जमकर हुई बिक्री
शहर में ऑटोमोबाइल बाजार में फायनेंस सुविधा उपलब्ध होने की वजह से पिछली धनतेरस की तरह बाइक और स्कूटर बिके। वहीं कार बाजार में रोजगार को देखते हुए लोडिंग वाहनों की डिमांड अधिक रही।

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