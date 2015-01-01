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रिवीजन टेस्ट:3 हजार विद्यार्थियों ने मास्क लगाकर स्कूल में और 11 हजार विद्यार्थियों ने घर पर दिया रिवीजन टेस्ट

अशोकनगर3 घंटे पहले
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  • विद्यार्थियों ने किताबें खाेलकर हल किए प्रश्न पत्र फिर भी 3 घंटे लगा समय

शुक्रवार से कक्षा 9 से 12वीं तक के रिवीजन टेस्ट शुरू हो गए। विद्यार्थियों ने किताबें खोलकर प्रश्न पत्र हल किए हालांकि इसके बाद भी उनको पेपर पूरा करने मेें 3 घंटे का समय लगा। ओपन बुक प्रणाली के तहत पहली बार हुए इस टेस्ट में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने घर पर बैठकर टेस्ट दिया। 11 हजार 160 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने अपने घर रहकर किताबों से देखकर टेस्ट दिया। जबकि 3 हजार 247 विद्यार्थी ऐसे रहे जिन्होंने सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर स्कूल में बैठकर टेस्ट दिए। दरअसल कोरोना महामारी के बाद से स्कूल बंद हैं। अब तक ऑनलाइन बच्चों की क्लास लेकर पढ़ाई कराई जा रही थी। इस टेस्ट को लेने का कारण सिर्फ बच्चों ने अब तक चल रही ऑनलाइन क्लास में क्या सीखा इसका पता लगाना रहा। हालांकि ये टेस्ट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके नम्बर वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाएंगे। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं जुड़ पाए थे उनको भी ये टेस्ट देना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए जिन स्कूलों के पास व्यवस्था थी सिर्फ उन स्कूलों ने ही बच्चों को स्कूल में बैठाकर परीक्षा दिलाई।

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