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दो बूंद जिंदगी की:लक्ष्य से 67 अधिक बच्चों को पिलाई पाेलियो दवा, 1 लाख 57 हजार 655 बच्चों को पिलाई दवा

अशोकनगर2 घंटे पहले
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पोलियो अभियान के तहत बच्चों को घर-घर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लक्ष्य से ज्यादा बच्चों को पोलियो दवा पिलाई। इस बार लक्ष्य को पूरा करते हुए 67 अधिक बच्चों को दवा पिलाई। जिसके लिए टीकाकरण अधिकारी ने मैदानी कार्यकर्ताओं के साथ घर-घर पहुंचकर दवा पिलाई।

टीकाकरण अधिकारी डॉ. एलडीएस फूंकवाल ने बताया कि 25 साल में सबसे ज्यादा 1 लाख 57 हजार 588 बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य मिला था। जिसे पूरा करने के लिए 1 लाख 57 हजार 655 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। जिसके लिए जिले में 2002 कार्यकर्ता के माध्यम से 1001 बूथ बनाए गए जहां बच्चों को पोलियाे की दवा पिलाई गई।

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