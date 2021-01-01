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राहत की खबर:जनवरी में 9965 की जांच में सिर्फ 38 पॉजिटिव, रिकवरी रेट- 98%

अशोकनगर7 घंटे पहले
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  • सात माह में सबसे कम मरीज जनवरी में, अब सिर्फ 7 एक्टिव

कोविड टीकाकरण की शुरूआत के साथ ही बीमारी के संक्रमण पर नियंत्रण के भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। न सिर्फ रिकवरी रेट बढ़ी है बल्कि कोरोना के मरीज भी मिलना कम हुए हैं। 7 महीने में सबसे कम 38 पॉजिटिव मरीज जनवरी में मिले हैं। जनवरी के 13 दिन ऐसे रहे जिनमें एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। इस महीने में सबसे ज्यादा दो बार 5-5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अस्पताल में कोविड आईसीयू एवं ट्रॉमा सेंटर पर बने कोविड आईसीयू में 20 पलंग हैं और उनमें अब एक भी मरीज नहीं हैं। इसके चलते अब स्टाफ को भी 30 से घटाकर 13 कर दिया है। पिछले 7 दिन से एक भी नया कोरोना का मरीज भर्ती नहीं हुआ। पूरे जनवरी में 9 हजार 965 लोगों की जांच की गई जिसमें सिर्फ 38 लोग ही पॉजिटिव मिले हैं, जो 7 महीने में सबसे कम रहा। जबकि जून में 32, मई में 11 और अप्रैल में 1 पॉजिटिव मिला था।

संकेत: अब अन्य मरीजों के उपयोग में आएगा वार्ड
मरीजों की घट रही संख्या के बाद कोविड आईसीयू वार्ड एवं ट्रॉमा सेंटर पर बनाए गए कोविड वार्ड में से अब एक वार्ड को बंद किया जाएगा। ऐसे में जो भी वार्ड खाली होगा उसे अन्य सामान्य मरीजों के उपयोग में लिया जा सकता है। जिसमें एक अतिरिक्त आईसीयू वार्ड तैयार किया जा सकता है।
इधर... संख्या घटते ही हटाए 17 स्टाफ नर्स
पॉजिटिव मरीजों की घट रही संख्या के साथ ही कोविड स्टाफ को भी कम कर दिया है। पहले जहां 100 लोगों का स्टाफ था जिसे घटाकर 30 कर दिया था, लेकिन अब 17 स्टाफ नर्स को भी हटा दिया है। अब सिर्फ 13 लोगों का स्टाफ ही काम कर रहा है। जिनमें लैब टैक्नीशियन, फार्मासिस्ट आदि शामिल हैं।

नवंबर में सबसे ज्यादा मिले थे मरीज, अब कम मिल रहे

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