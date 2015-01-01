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गांव में झगड़ा:पुलिस को चकमा देकर आरोपी हुआ फरार

अशोकनगर4 घंटे पहले
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गांव में झगड़ा कर रहे आरोपी को सारसखेड़ी पुलिस चौकी लेकर पहुंची लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जिसका दूसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया है। मामला ईसागढ़ थाना क्षेत्र के सारसखेड़ी चौकी का है। दरअसल राजेन्द्र पुत्र रतिराम यादव निवासी देहला शुक्रवार को गांव में झगड़ा कर रहा था। जब इसकी जानकारी सारसखेड़ी चौकी प्रभारी हरवीर रघुवंशी को लगी तो वे उसे 151 के तहत पकड़कर चौकी ले आए। चूंकि चौकी में बंदीगृह नहीं है इसलिए चौकी में ही उसे बैठा लिया। सेनिक केदार शर्मा बाथरूम करने गए। इस बीच मौका देखकर आरोपी पुलिस अभिरक्षा से भाग गया। चूंकि चौकी मुख्य सड़क के पास ही है, तो अनुमान लगाया जा रहा है किसी वाहन में बैठकर आरोपी भाग गया।

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