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आगवानी:आचार्य वर्द्धमान सागर ने ससंघ किया मंगल प्रवेश

शाढ़ौरा2 घंटे पहले
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आचार्य संघ की अगवानी के दौरान मंगलगान करता दिव्य घोष। - Dainik Bhaskar
आचार्य संघ की अगवानी के दौरान मंगलगान करता दिव्य घोष।
  • समाजजनों ने की आचार्य संघ की अगवानी, श्रद्धालुओं ने घरों के आगे बनाईं आकर्षक रंगोलियां

दिगम्बर जैन आचार्य श्री वर्द्धमान सागर महाराज का ससंघ का बुधवार शाम को शहर में मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान स्थानीय रहवासियों ने अशोकनगर रोड पर स्थित रेलवे फाटक पहुंचकर आचार्य संघ की भव्य आगवानी की। सुबह से ही समाजजन रेलवे फाटक पर पहुंच गए।

समाजजनों ने मुनि संघ को शोभायात्रा के रूप में शहर में मंगल प्रवेश कराया। शोभायात्रा में सबसे आगे मंगल गान करता हुए दिव्य घोष, हाथों में ध्वजा लिए अकलंक पाठशाला के बच्चे, सिर पर कलश रखे हुए महिलाएं एवं सभी समाज जन जयकारे लगाते हुए चल रहे थे।

सभी ने अपने-अपने घरों के आगे रंगोली सजाई एवं पूज्य आचार्यश्री का पाद प्रक्षालन किया व आरती उतारी। तत्पश्चात पूज्य मुनि संघ पार्श्व नाथ दिगंबर जैन मंदिर पर पहुंचा। यहां संत भवन में आचार्य भक्ति हुई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान आचार्य श्री ने सभी को मंगल आशीष व धर्मोपदेश देते हुए कहा कि हमें पुण्योदय से यह दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है पर हम धर्म की शरण से ही इसे सार्थक कर सकते हैं और सच्चे देव शास्त्र व गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा ही मुक्ति के मार्ग की ओर ले जा सकती है।

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