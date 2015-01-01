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उपचुनाव:कलेक्टर के बाद अब एसपी भदौरिया भी वापस

अशोकनगर2 घंटे पहले
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जिले में उपचुनाव के दौरान जिले से हटाए गए दोनों प्रमुख अधिकारियों की वापसी हो गई है। बुधवार को कलेक्टर अभय वर्मा का स्थानांतरण अशोकनगर में करते हुए जिले में उपचुनाव कराने वाली कलेक्टर प्रियंका दास को वापस भोपाल भेज दिया गया। वहीं गुरुवार को फिर से जिले के पुराने एसपी रघुवंश भदौरिया को जिले में पदस्थ कर एसपी तरूण नायक को भोपाल में पदस्थ किया गया है। दोनों ही अधिकारियों की वापसी के बाद चुनाव के दौरान शिकायतों के बाद जिन दूसरे अधिकारियों को हटाया गया था उनकी वापसी की उम्मीद भी बनने लगी है। इन प्रमुख अधिकारियों के अलावा अशोकनगर एसडीएम, अशोकनगर तहसीलदार, अशोकनगर सिटी कोतवाली टीआई और सहराई थाना प्रभारी को भी हटाया गया था।

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