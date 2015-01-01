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दीनदयाल रसोई:उपचुनाव के परिणाम घोषित होते ही गरीबों की थाली होगी दोगुनी महंगी

अशोकनगर4 घंटे पहले
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  • दीनदयाल रसोई में पांच रुपए देने की व्यवस्था थी अब 10 रुपए देने पड़ेंगे

उपचुनाव के परिणाम आने के बाद गरीब की थाली भी महंगी हो जाएगी। दीनदयाल रसोई में 5 रुपए में मिलने वाला भाेजन दोगुना महंगा हो जाएगा, यानी भोजन के लिए 10 रुपए देना पड़ेंगे। बस स्टैंड के पास संचालित हो रही दीनदयाल रसोई में रोजाना करीब 100 से 150 लोग भोजन करते हैं। इस भोजन की लागत 15 से 20 रुपए है। अब तक भोजन करने वाले व्यक्ति से 5 रुपए लिए जाते हैं। इस रसोई के संचालन की जिम्मेदारी नगरपालिका की है। शहरी विकास अभिकरण विभाग के प्रभारी अधिकारी अरुण नामदेव ने कहा कि पूरे प्रदेश की स्थिति के अनुसार निर्णय लिया गया है। 15 नवंबर से बढ़ी हुई दर शुरू हाे जाएगी। फिलहाल 5 रुपए के हिसाब से ही भोजन दिया जा रहा है। चूंकि दानदाताआेें का सहयोग नहीं है और रसोई संचालित करने में दिक्कतें भी आती हैं जिसके चलते शासन स्तर से ही ये निर्णय लिया गया है, जिससे गरीबों को भोजन मिलता रहे और उन्हें ज्यादा भार भी न उठाना पड़े।

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