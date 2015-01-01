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उपचुनाव:22 राउंड में अशोकनगर, 21 राउंड में होगी मुंगावली विस की मतगणना

अशोकनगर4 घंटे पहले
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  • रिटर्निंग ऑफिसर जारी करेंगे सर्टिफिकेट, तब शुरू होगी अगले राउंड की गिनती

10 नवंबर को विस चुनाव की मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली इस मतगणना के परिणाम शाम 6 बजे तक आने की संभावना है। हर राउंड के बाद रिटर्निंग ऑफिसर जब तक सर्टीफिकेट जारी नहीं करेंगे तब तक अगला राउंड शुरू नहीं होेगा। 20 राउंड की गिनती में 10 घंटे से अधिक समय लगने का अनुमान है। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर अशोकनगर और मुंगावली उपचुनाव की तर्ज पर ही इस विधानसभा चुनाव में मतों की गणना की जाएगी। इससे मतों की गिनती की स्पीड स्लो रहने की संभावना है। सर्टीफिकेट जारी होने के बाद उस राउंड की ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा कराने के बाद दूसरे राउंड की मशीनों को टेबल पर लाया जाएगा। इससे अशोकनगर में 22 और मुंगावली में 21 राउंड में गिनती होगी और आखिरी नतीजे शाम 6 बजे तक आ सकेंगे।

यह भी रहेगा प्रतिबंधित

मोबाइल और धूम्रपान रहेगा वर्जित: मतगणना स्थल पर मोबाइल और धूम्रपान का उपयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा। प्रत्याशियों के एजेंट एवं गणना में लगे शासकीय सेवकों को भी मोबाइल, केलकुलेटर, खाने-पीने की सामग्री ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।

मीडिया रूम बनेगा नीचे: नेहरू महाविद्यालय में मीडिया कक्ष को महाविद्यालय के ऑफिस में बनाया जा रहा है। इस कक्ष में मीडिया के लिए एक एलईडी भी लगाई जा रही है। फिलहाल मीडिया को अंदर मतगणना कक्ष में कैमरे ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

पोस्टल बैलेट के लिए लगाई जाएंगी अलग से तीन टेबल: मतगणना के लिए पोस्टल बैलेट के लिए 3 टेबल लगाई जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना सुबह 08 बजे से शुरू होगी। इसके बाद 8.30 बजे से ईवीएम मशीनों की गणना की जाएगी। इसके अलावा लॉटरी पद्धति से निकाली गई 5 वीवीपेट के पर्चियों की गणना भी कराई जाएगी।

दो गेटों से मतगणना स्थल पर प्रवेश कर सकेंगे

मतगणना स्थाल में नेहरू महाविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रत्याशी, उनके अभिकर्ताओं सहित मीडिया कर्मियों को प्रवेश दिया जाएगा। जबकि दूसरे गेट से मतगणना में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कॉलेज के पीछे वाले तुलसी सरोवर वाले गेट से निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्रों के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए परिचय पत्र के साथ आई कार्ड लाना आवश्यक होगा। प्रवेश सुबह 7.30 बजे तक दिया जाएगा।

दो स्थानों पर होगी पार्किंग: मतगणना में आने वाले एजेंट सहित प्रत्याशियों के वाहनों को पार्किंग के लिए दो स्थानों का चयन किया गया है। एसपी तरुण नायक ने बताया कि राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों,प्रतिनिधियों तथा मीडिया कर्मियों के लिए सगुन गार्डन, एचपी पेट्रोल पंप के पास तथा राजमाता चौराहे के पास पार्किंग व्यवस्था रहेगी। वहीं पछाड़ी खेड़ा से राजमाता चौराहे तरफ जाने वाले छोटे वाहन बाइक पछाड़ी खेड़ा चौराहे से मुड़कर अस्पताल तिराहा होते हुए राजमाता चौराहे पर पहुंचेंगे। राजमाता चौराहे से पछाड़ी खेड़ा की ओर जाने वाले छोटे वाहन मोटर साईकिल महात्मा बाड़े के सामने से होते हुए तायडे कॉलोनी मार्ग से वायपास रोड पर पहुंचेंगे। बड़े ट्रक,डम्पर,ट्रेलर एवं ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रवेश निषेध रहेगा। बसों का आवागमन पूर्ववत रहेगा।


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