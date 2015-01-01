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कच्ची शराब:अवैध शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

अशाेकनगर2 दिन पहले
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अवैध रूप से कच्ची शराब रखने वाले आरोपी की जमानत के लिए किए गए आवेदन को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। मीडिया सेल प्रभारी सुदीप शर्मा ने बताया कि 28 अक्टूबर कोे एसआई सुनील पुरवैया को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि शंकर कॉलोनी का राजू दो बड़ी कैन में हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब बेचने के लिए ओवर ब्रिज के नीचे बैठा है। जिसे पुलिस ने जाकर पकड़ा जिसके कब्जे से 56 लीटर हाथ भट्टी जब्त की थी। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा। उक्त आरोपी ने न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन लगाया था जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

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