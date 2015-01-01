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बाजार में रौनक:कोरोेनाकाल के बाद बुकिंग से ज्यादा बिकीं बाइक, पटरी पर सराफा बाजार

अशोकनगरएक घंटा पहले
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नवरात्र व दशहरे के बाद अब बाजार में रौनक लौट आई। शनिवार को पुष्य नक्षत्र के कारण बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखने काे मिली। पुष्य नक्षत्र को लेकर शोरूम, दुकानें सजी रही। लॉकडाउन के बाद से बाजार में चल रही मंदी के कारण सभी लोग परेशान हैं और अच्छे काराेबार की उम्मीद उनको है। पुष्य नक्षत्र रहने से सराफा बाजार, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, ऑटो मोबाइल में अच्छी ग्राहकी देखने को मिली।

पुष्य नक्षत्र के चलते बाजार में आई रौनक, विवाह का सीजन करीब होने से कपड़ा बाजार में बढ़ी ग्राहकी

ऑटो माेबाइल : बाइक की रही डिमांड कार की बुकिंग नहीं
पुष्य नक्षत्र पर इस बार कार की तुलना में बाइक की डिमांड सबसे ज्यादा रही। पुष्य नक्षत्र के चलते 80 से 90 बाइक एक दिन में उठाई गई। सबसे ज्यादा डिमांड 50 बाइक हीरो बाइक की रही। जबकि कार की डिमांड पुष्य नक्षत्र पर न के बराबर रही।

इलेक्ट्रॉनिक : एलईडी व वाशिंग मशीन की डिमांड
व्यवसायी आशीष जैन बजरंगी ने बताया कि दीपावली पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर धनतेरस पर ज्यादा कारोबार की उम्मीद है। पुष्य नक्षत्र के लिए लोगों ने एडवांस बुकिंग भी की थी। इसमें एलईडी, वाशिंग मशीन की डिमांड ज्यादा रही। मिक्सर, इलेक्ट्रॉनिक आेवन की खरीदी भी अच्छी हुई है।

सराफा : कोरोना काल के बाद अच्छी ग्राहकी
सराफा व्यवसायी विनोद सोनी ने बताया कि काेेराेना काल में बहुत घाटा रहा है। उस लिहाज से पुष्य नक्षत्र पर अच्छी ग्राहकी की उम्मीद थी, कुछ हद तक ग्राहकी अच्छी हुई है लेकिन पिछले साल की तुलना में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। हालांकि इससे रुका हुआ कारोबार गति पकड़ रहा है।

कपड़ा : त्याेहार के साथ शादी की खरीदारी की
दीपावली के साथ ही शादी का सीजन भी शुरू हो जाएगा। जिसके चलते कपड़ा बाजार भी सजकर तैयार हो गया। कपड़े की खरीदी करने में अब लोग जुट गए हैं। पुष्य नक्षत्र पर कपड़े की दुकानों पर भी भीड़ भाड़ देखने को मिली। ठंड का सीजन शुरू होने के कारण गर्म कपड़ों की डिमांड भी बढ़ गई है।

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