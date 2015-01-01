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निजी स्कूलों को टक्कर:सीएम राइज स्कूल... 165 में से 107 स्कूलों का किया चयन

अशोकनगर3 घंटे पहले
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  • भोपाल भेजी जाएगी सूची, ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देंगे सरकारी स्कूल

निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए शासन के आदेश के बाद जिले में भी अब सीएम राइज स्कूलों का चयन शुरू हो गया है। जिले में 33 जनशिक्षा केंद्रों के 165 स्कूलों का चयन प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के लिए किया था। जिनमें से 107 स्कूलों को चिन्हित किया जा चुका है। जिसकी सूची शिक्षा विभाग भोपाल भेजेगी। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नर्सरी से 12वीं तक के इन स्कूलों को सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा, इसमें स्टाफ, स्ट्रक्चर, खेल सहित तमाम सुविधाएं होंगी। खास बात यह है कि ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में भी शुरू होंगे। जिसे लेकर डीईओ कार्यालय पर बैठक भी आयोजित की गई। एडीपीसी अनिल खंतवाल ने बताया कि सीएम राइज स्कूल के लिए जिला स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है। 165 में से 107 स्कूलों को चयनित कर लिया है। ये सूची भोपाल भेजी जाएगी। सीएम राइज स्कूल शुरू करने का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।

ये है स्कूलों के चयन का आधार
सीएम राइज स्कूलों के चयन के लिए जो प्रमुख बिंदु तय किए गए हैं। उसके अनुसार भविष्य में 100 बच्चों की आवश्यकतानुसार क्लास रूम, खेल मैदान, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब के लिए भूमि का होना। विद्यालयों का आबादी के बीच में होना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा विद्यालय के एकीकृत होना। यानि पहली से लेकर 12वीं तक एक ही कैंपस में लग रहा हो। स्कूलों में क्लासरूम की संख्या, आईटीसी की उपलब्धता और स्कूलों की छात्र संख्या प्रमुख है। इसी आधार पर राज्य स्तर से ही प्रति जनशिक्षा पांच स्कूल चयनित किए गए हैं।

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