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मारपीट की घटना:कांग्रेस प्रत्याशी की सास बोलीं- मेरे कार्यकर्ता के साथ कोई घटना हुई तो आग नहीं अंगार...

अशाेकनगरएक घंटा पहले
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  • पूर्व विधायक प्रतिनिधि के साथ दुकानदार से हुए विवाद के बाद राजनीति गरमाई

पूर्व विधायक प्रतिनिधि और एक दुकानदार के बीच हुई मारपीट की घटना ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस प्रत्याशी की सास अनिता जैन ने इस मामले में संबंधित दुकानदार को अपना कार्यकर्ता बताते हुए प्रेसवार्ता करते हुए मारपीट करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि टायर व्यवसायी कांग्रेस का काम कर रहे थे। इसी बात पर उनके साथ मारपीट की गई। लेकिन इस तरह का अब नहीं चलेगा। आज के बाद आखिरी बार बता रही हूं कि मेरे किसी भी कार्यकर्ता पर अंगुली उठ गई तो उन गुंडों के खिलाफ आग नहीं अंगार…। गांधी पार्क पर भूख हड़ताल करूंगी। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक प्रतिनिधि का कहना है कि उनके घर से निकलने वाले रास्ते पर अतिक्रमण करने को लेकर विवाद हुआ है। इधर दोनों की पक्षों द्वारा थाने में पहुंचकर मारपीट की शिकायत दर्ज कराई जहां पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

जार्ज तायड़े ने मुझे धमकी दी थी
^मुझे पूर्व में बीजेपी कार्यकर्ता प्रमेंद्र जार्ज तायड़े जो मेरे पड़ोसी भी हैं उन्होंने धमकी दी थी कि तुम कांग्रेस का काम कर रहे हो। मुझे दुकान पर अब दिख मत जाना। आज जब मैं दुकान पर दिखा तो मेरे साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट कर दी।
संजय जैन, टायर व्यवसायी
सामान हटाने को कहा तो मना कर दिया
^गली के बाहर दुकानदार संजय ने टायर और कुर्सी रखकर अतिक्रमण किया है। कार निकालते समय उनके कर्मचारी से सामान हटाने को कहा तो मना कर दिया। मैं उतरकर सामान हटाने लगा तो दुकानदार भद्दी गालियां देते हुए आया और मारपीट करने लगा। इस मामले को कांग्रेस राजनैतिक तूल दे रही है।
प्रमेन्द्र जार्ज तायड़े, बीजेपी कार्यकर्ता

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