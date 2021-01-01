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पेट्रोल-डीजल:पेट्रोल के बढ़ते दाम पर कांग्रेसियों ने किया विरोध

अशोकनगर7 घंटे पहले
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लगातार बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बावजूद मौन जनता को जागृत रविवार युवक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं की टोली शहर के पेट्रोल पंप पर पहुंची पेट्रोल डीजल डलवा रहे ग्राहकों को गुलाब का फूल भेंट किया। बैठकर कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे आप सब लोग सहन करते रहोगे तो लगातार बोझ बढ़ता रहेगा। तानाशाह हो जाएगा। सहनशीलता अच्छी बात है लेकिन गलत के विरोध में आवाज उठाना हमारा अधिकार है। युवक कांग्रेस अध्यक्ष विशाल रघुवंशी, उपेंद्र पाराशर, दीपक रघुवंशी, गोविंद सिंह संधू, सौरभ शर्मा, राम कुमार शर्मा आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद थे।

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