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अशोकनगर-चारोली मार्ग:ठेकेदार की मनमानी, नोटिस देने के बाद भी सड़क अधूरी, नतीजा- पलट रहे वाहन

अशोकनगर2 घंटे पहले
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सेन तिराहे से एचडीएफसी तिराहे तक बीच में खाली पड़ी डिवाइडर की जगह। दुर्घटना का बना अंदेशा। - Dainik Bhaskar
सेन तिराहे से एचडीएफसी तिराहे तक बीच में खाली पड़ी डिवाइडर की जगह। दुर्घटना का बना अंदेशा।
  • शहर में जहां सड़क बनाई वहां पर डिवाइडर, गार्डनिंग व पेवर ब्लॉक भी नहीं लगाए
  • 70 करोड़ रु. से बनाई जा रही 44 किमी की सड़क, 10 किमी का निर्माण बाकी

शहर से चारोली तक बनने वाली 70 करोड़ रुपए की सड़क का काम ठेकेदार ने रोक दिया। 44 किमी सड़क का निर्माण पिछले डेढ़ साल से ठेकेदार ने रोक दिया। विभागीय नोटिस के बाद भी अब तक निर्माण एजेंसी ने सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं किया।

इसके कारण शहरवासियों को राजमाता चौराहे से लेकर एचडीएफसी बैंक तिराहे तक का रास्ता पार करना शहरवासियों के लिए चुनौती बन गया है। यहां सड़क के साइड में दोनाें ही तरफ हमेशा हादसों का अंदेशा बना रहता है। जयपुर की निर्माण कंपनी कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर ने शहरी क्षेत्र की सड़क के बीच में डिवाइडर की जाली व गार्डनिंग नहीं की। इसके लिए टू-लेन वाली सड़क के बीच में छोड़ी गई जगह खाईनुमा होने से यह वाहन चालकों के लिए खतरा बनी हुई है।पीडब्ल्यूडी ने निर्माण एजेंसी को नोटिस देकर जल्द निर्माण पूरा कराने की चेतावनी भी दी। लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार ने अब तक सड़क निर्माण शुरू नहीं किया।

सितंबर 2020 तक पूरा किया जाना था निर्माण

अशोकनगर से चारोली तक बनने वाली सड़क का काम टेंडर शर्तों के मुताबिक सितंबर 2020 में पूरा हो जाना था। लेकिन शुरुआत में ढील पोल करने वाले ठेकेदार ने दिसंबर 2019 से ही काम बंद कर दिया। सड़क का काम 2018 में शुरू हो गया था।

यह मार्ग शहर के लोगों के लिए इसलिए बेहद जरूरी

राजमाता चौराहे से एचडीएफसी बैंक तिराहे तक शहर की सड़क का काम पूरा होना बेहद जरूरी है। इस मार्ग पर बाहर से आकर निकलने वाले वाहनों के अलावा स्थानीय वाहनों का दबाव भी रहता है। डिवाइडर नहीं बनने के कारण चालक मर्जी से मोड़ लेते हैं।

तो ब्लैक लिस्टेड होगा ठेकेदार

अधिकारियों के अल्टीमेटम के बाद भी यदि ठेकेदार ने सड़क निर्माण नहीं किया तो विभागीय स्तर से उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ऐसा होने के बाद उक्त एजेंसी को टेंडर ही नहीं मिल सकेगा। पिछले साल कई ट्रैक्टर पलटे थे: उक्त सड़क मार्ग के पास ही कृषि उपज मंडी होने के कारण यहां अनाज बेचने के लिए आए कई किसानों के ट्रैक्टर पिछले साल डिवाइडर के लिए छोड़ी गई जगह होने के कारण पलटे थे। इससे किसानों का अनाज भी खराब हो गया। इसके बाद आए दिन यहां वाहन पलटते रहते हैं।

ठेकेदार पर करेंगे कार्रवाई

निर्माण एजेंसी को जल्द निर्माण पूरा कराने का अल्टीमेटम दिया है। एजेंसी ने भी जल्दी काम शुरू कराने का भरोसा दिलाया है। संभवत: फरवरी या मार्च में कार्य पूरा हो जाएगा। नहीं करने पर ठेकेदार के विरूद्ध विभागीय स्तर से कार्रवाई की जाएगी। -दिलीप विगोनिया, ईई पीडब्ल्यूडी

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