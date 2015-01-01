पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मौसम:फेफड़ों में इन्फेक्शन और सांस लेने में तकलीफ होने के कारण मौत पर काेरोना रिपोर्ट निगेटिव

अशाेकनगरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • ग्वालियर से आई रिपोर्ट में फिर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला

बदलते मौसम के साथ शहर में अलग ही तरह की बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने की वजह से उनको कोरोना संक्रमित तो नहीं माना जा रहा है लेकिन उनके फेंफड़ों में इन्फेक्शन और ऑक्सीजन लेवल कोविड-19 संक्रमितों की तरह ही कम हो रहा है। गुरुवार को जिला अस्पताल में संदिग्ध महिला मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले के कई बुजुर्ग कोरोना की तरह होने वाले लक्षण की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। गुरुवार को जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती महिला विषम जैन उम्र करीब 50 साल की इलाज के दौरान मौत हो गई। उक्त महिला की ट्रूनेट मशीन पर सैम्पल रिपोर्ट निगेटिव निकली लेकिन लगातार ऑक्सीजन लेवल गिरता गया। निधन के बाद कोविड मरीजों की तरह शव को पैक कर परिजनों के हवाले किया गया। यह स्थिति अन्य मरीजों के साथ भी है। शहर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कोविड-19 की सैंपल रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद मरीजों का लगातार ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। वहीं दूसरी तरह ऑक्सीजन लेवल कम होने के अधिकांश मामलों में तत्काल रेफर किया जा रहा है। गुरुवार को पहली बार मरीज को वेंटीलेटर की सुविधा दी गई।

फिर मिला एक पॉजिटिव
गुरुवार की शाम ग्वालियर से आई रिपोर्ट में फिर जिले में एक नया कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें