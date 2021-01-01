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खेती पर मौसम की मार:तेज ठंड पड़ने से क्षेत्र में पड़ा पाला, 60 प्रतिशत बर्बाद हुई धनिया की फसल

अशोकनगर2 घंटे पहले
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मौसम में बदलने से पाला पड़ने से काला पड़ा धनिया का फूल। फोटो भास्कर - Dainik Bhaskar
मौसम में बदलने से पाला पड़ने से काला पड़ा धनिया का फूल। फोटो भास्कर
  • किसानों ने प्रशासन से की जल्द सर्वे कराने की मांग
  • जनवरी के अंतिम सप्ताह में ठंड से फसलों में पाला पड़ गया, धनिया, मसूर, चना व सरसों को नुकसान

जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे क्षेत्र में पाला पड़ने से किसानों की धनिया, मसूर, चना और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। पाला पड़ने के कारण मुंगावली, अथाईखेड़ा, सेहराई, शाढ़ौरा, महिदपुर आदि क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि पाला पड़ने से धनिया में करीब 60 प्रतिशत नुकसान हुआ है। वहीं अन्य फसलों में 40 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कराने की मांग की है।

कोहरे से बचाने शाम को करें धुआं, होगा फायदा

कृषि विभाग के अधिकारी एसबी बादल ने बताया कि तेज ठंड पड़ने से नदी किनारे के गांव में नुकसान हुआ है। केवल क्षेत्र में धनियां का नुकसान ज्यादा हुआ। दो-चार दिन बाद पाला कोहराम हटने पर नुकसान की स्थिति साफ हो जाएगी। अभी कितना नुकसान हुआ है बता पानी संभव नहीं है। किसान शाम को धुआं करें व सब्जी वाले खेतों में पानी का छिड़काव करें।

धनिया में हुआ अधिक नुकसान

जारोली के किसान उत्तम सिंह यादव ने बताया कि इस बार दो-दो बार फसलों की बोवनी करना पड़ी थी। उस पर पाला पड़ने से धने में 60 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। राजू सेंगर ने बताया कि हमारे चलने की फसल में नुकसान हुआ है। परमाल सिंह के मुताबिक पहले बोई गई फसल उगी नहीं थी इस पर दोबारा से फसल की बोवनी की गई।

फसल की बोवनी में खाद, बीज, डीजल और मजदूरी का डबल खर्चा करना पड़ा अब पाला पड़ने से फिर फसल बर्बाद हो गई। किसान संतोष सिंह राजपूत, शंकर सिंह राजपूत, भोला राम, संजय सिंह, ज्ञान सिंह यादव आदि ने बताया कि बार-बार कोहरा पड़ने, अचानक ठंड पड़ने से धनिया, चना और मसूर की फसल को भारी नुकसान हुआ है।

पाला पड़ने से बर्बाद हुई फसल, किसानों ने सर्वे कराने की मांग

उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट हुई। तापमान में गिरावट के तुषार पड़ने से धनिया, चना, मटर, मसूर, सरसों के साथ सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा है। पाला पड़ने के कारण जो फसलें फूल पर हैं उन फसलों को शीतलहर के कारण अधिक नुकसान हुआ है। तुषार के कारण धनिया, मसूर, चना, सरसों की फसल को नुकसान हुआ है।

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