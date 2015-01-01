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शॉर्ट सर्किट:कचनार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक

अशाेकनगरएक घंटा पहले
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शॉर्ट सर्किट से कचनार में एक मकान में सुबह आग लग गई, जिससे गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। कचनार निवासी अब्दुल अलीम खान किसान हैं। जिनके कच्चे मकान में गुरुवार सुबह शार्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे मकान में रखा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना में कपड़े, फर्नीचर, टीवी, कूलर, सोफा, फ्रिज, रजाई गद्दा, सोने चांदी के आभूषण, घर में रखी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आगजनी की घटना की जानकारी लगते ही पूर्व विधायक जजपाल सिंह, पार्षद राशिद खान चिन्ना, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नूर अली पहुंचे थे।

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