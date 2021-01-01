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ठंड:ठंड से बचने जलाए अलाव से झोपड़ी में आग, युवक झुलसा

अशोकनगर7 घंटे पहले
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  • 1 घंटे बाद मदद के लिए पहुंचे लोग, परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती

खेत पर बनी झोपड़ी में रखवाली कर रहे युवक ने ठंड से बचने के लिए हाथ तापने आग जलाई थी। इस दौरान युवक सोने चला गया। तभी आग ने भीषण रूप ले लिया और उसकी झोपड़ी आग की चपेट में आ गई। रात करीब 11 बजे तक युवक की नींद खुली तो उसके चारों ओर आग ही आग थी। जिसने दौड़कर अपनी जान बचाई। करीब 1 घंटे बाद लोग उसकी मदद के लिए पहुंचे और उसे झुलसी हुई अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल मेें भर्ती कराया। दरअसल बैजनाथ पुद्ध रुपा आदिवासी 30 साल निवासी महोली अपने खेत पर रखवाली के लिए झोपड़ी में सोने गया था। रात को तेज ठंड होने के कारण तापने के लिए आग जलाई थी। इस दौरान वो झाेपड़ी में जाकर सो गया। कुछ देर बाद ही उसकी झोपड़ी ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने बढ़ा रुप ले लिया और उसमें सो रहे बैजनाथ ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।

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