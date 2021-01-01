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आग से अफरा-तफरी मची:कार शोरूम में आग, वर्कशॉप पर रखी गाड़ी जलकर खाक, 1 घंटे में पाया आग पर काबू

अशोकनगर2 घंटे पहले
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आग पर बुझाता हुआ दमकल दल। - Dainik Bhaskar
आग पर बुझाता हुआ दमकल दल।
  • रात 9:30 बजे के बाद हुई आगजनी, तीन दमकलों की मदद से बुझाई गई आग

गुना रोड स्थित मारुति शोरूम में बुधवार रात करीब 9:30 बजे अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही शोरूम संचालक सहित शहरवासियों तीन दमकल ओं की मदद से 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया।

शोरूम में ज्यादा वाहन नहीं थे। शोरूम में रखे करीब 4 से 5 कार रात को दूसरी जगह रखी थी। शोरूम पर कार रखी होती तो और नुकसान होता। शोरूम बंद होने के बाद देर रात अचानक वहां से निकल रहे धुएं को देख कुछ लोगों ने दमकल को सूचना दी। मौके पर पहुंची तीन दमकल टीमों ने करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक शोरूम में रखा पूरा फर्नीचर व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी देर रात तक स्पष्ट नहीं हो सकी। बिजली कनेक्शन काट देने के कारण आगजनी में कितना नुकसान हुआ है यह देर रात तक स्पष्ट नहीं हो सका।

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