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मत्स्य विभाग:अमाही तालाब से मछली चोरी, प्रकरण दर्ज

अशोकनगर7 घंटे पहले
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29 जनवरी को अमाही तालाब पर मत्स्य विभाग एवं पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर मछली चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ा था। जिनके कब्जे से मछली सहित उपयोग में लिए जाने वाला सामान जब्त किया था। मत्स्य विभाग की ओर से चोरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मत्स्य विभाग के सहायक संचालक एलएन बामोरिया ने आरोपी बाबू लाल मांझी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अमाही तालाब से अवैध तरीके से मछली पकड़कर चोरी कर ले गया।

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