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हमारा अस्पताल नंबर वन:अस्पताल में लगाएंगे फव्वारा, प्रवेश द्वार पर रखे जाएंगे गमले

अशोकनगर2 घंटे पहले
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जिला अस्पताल का निरीक्षण करते एसडीएम रवि मालवीय। - Dainik Bhaskar
जिला अस्पताल का निरीक्षण करते एसडीएम रवि मालवीय।
  • एसडीएम ने बनाई योजना, 4 वार्ड हुए डवलप, 100 मरीजों के लिए हुई व्यवस्था

हमारा अस्पताल नंबर वन के तहत अब जिला अस्पताल नए रूप में नजर आएगा। इसके लिए प्रशासन समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से काम कर रहा है। अस्पताल में फब्बारा लगाया जाएगा जिसके चारों ओर अटेंडरों के बैठने के लिए कुर्सियों लगाई जाएंगी। फव्वारा लगने से अस्पताल की सुंदरता ओर बढ़ जाएगी। साथ ही अस्पताल में प्रवेश करते गेट पर गमले रखवाए जाएंगे। ये कार्य योजना एसडीएम रवि मालवीय ने बनाई है। एसडीएम ने बुधवार को निरीक्षण भी किया।

100 मरीजों के क्षमता वाले चार वार्ड तैयार

हमारा अस्पताल नंबर वन अभियान के तहत अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल रोटरी क्लब की ओर से अस्पताल में स्ट्रेचर सेड और ऑक्सीजन सेक्टर री-मॉडिफाई किया जा रहा है। इसके बाद लायंस क्लब की ओर से सेवा कार्य किया जाएगा। एसडीएम रवि मालवीय ने बताया कि हमने 4 नए वार्ड डवलप किए हैं। जिनमें करीब 100 मरीजों की क्षमता है। अब गार्डनिंग का काम करना है।

कैंटीन के पास खाली जगह पर बनेेगा फव्वारा

कैंटीन के पास जो खाली जगह है वहां एक फव्वारा बीचों बीच लगाया जाएगा। जिसके चारों ओर कुर्सियां लगाई जाएंगी। इससे सुंदरता बढ़ेगी साथ ही अभी अटेंडर व मरीज नीचे बैठ जाते हैं कुर्सियां बनने के बाद नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। एसडीएम ने बताया कि फिलहाल 10 संस्थाओं के नाम हमारे पास थे जो अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए अपनी ओर से सहयोग दे रही हैं। अब 20 नई संस्थाएं भी स्वेच्छा से आगे आईं हैं।

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