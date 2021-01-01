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राज्य शासन:8 मार्च और 5 जून को होंगी ग्राम सभा की बैठकें

अशोकनगर7 घंटे पहले
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राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष में पूर्व से निर्धारित चार ग्राम सभाओं के अलावा प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च व विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को भी ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित की जाएंगी। पंचायत राज संचालनालय द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि ग्राम सभाएं रोटेशन में ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में पृथक-पृथक आयोजित की जाएं। गांव में ग्राम सभा का आयोजन हो तो सभी ग्रामों के लोग उपस्थित रहें। वर्तमान में प्रत्येक ग्राम सभा के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी सामान्यतः कलस्टर, सेक्टर लेवल के होते हैं। कार्रवाई का विवरण बैठक समाप्त होने के पूर्व पढ़कर सुनाया जाए।

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