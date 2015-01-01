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रास्ते को लेकर विवाद:रास्ता रोककर पति पत्नी से की मारपीट

अशोकनगर4 घंटे पहले
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शाढौरा थाना क्षेत्र के ग्राम खेजरा अटारी में रास्ते को लेकर विवाद हो गया। विवाद में पति-पत्नी के साथ मारपीट कर दी। जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा हैै। घायल मुंशीलाल यादव 47 साल के बेटे इंद्रसेन ने बताया कि मम्मी गुड्डी बाई का बेहटा में इलाज चल रहा था। पापा और मम्मी इलाज कराकर घर लौट रहे थे। ताऊ बृजभान सिंह के घर के आगे से निकल रहे थे। तभी ताऊ, उनके दोनों बेटे राजेश, बबलू, ताई मुन्नी बाई ने उनका रास्ता रोककर मारपीट कर दी।

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