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पिता को मुखाग्नि:करवा चौथ पर हार्ट अटैक से पति की मौत, मुक्तिधाम में बेटी ने दी मुखाग्नि

अशाेकनगरएक घंटा पहले
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  • अर्थी के आगे हांडी लेकर चली बेटी, जहां से गुजरी, वहां लोगाें की आंखें हुईं नम

उस वक्त लोगों की आंखें नम हो गईं जब अंतिम यात्रा में एक बेटी अर्थी के आगे हांडी लेकर चल रही थी। इतना ही नहीं बेटी ने श्मशान में पहुंचकर अंतिम संस्कार से पहले की सभी परंपराएं निभाईं और पिता को मुखाग्नि दी। दरअसल खालसा कॉलाेनी निवासी सुरेंद्र सिंह सिसोदिया (51) के मकान का काम चल रहा है। बुधवार दाेपहर में थक गए ताे उन्हें नींद लग गई। उनकी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। दिनभर से पूजन के लिए घर पर तैयारी चल रही थीं। शाम को जब परिवार के लाेगों ने उन्हें उठाया तो और उनकी स्थिति ठीक न होने के संदेह पर उन्हें अस्पताल ले गए जहां हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हाे गया। उनकी दो बेटियां साेनिया एवं आयुषी हैं। उनकी दोनों ही बेटियां शिक्षित हैं। बड़ी बेटी बैंक में पदस्थ हैं। निधन के बाद उनके घर से गुरुवार को अंतिम यात्रा निकली, जिसमें उनकी बेटी सोनिया हांडी लेकर चली। जिनके साथ छोटी बहन भी थी। अंतिम यात्रा जिस रास्ते से गुजरी वहां लाेगों की आंखें नम हाे गईं।

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