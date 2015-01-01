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ईवीएम अंदर तो छात्र व स्टाफ बाहर:कॉलेज में स्ट्रांग रूम बना तो प्रवेश नहीं लैपटॉप से मैदान में की प्रवेश प्रक्रिया

अशाेकनगरएक घंटा पहले
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  • प्रवेश की अंतिम तारीख होने से परेशान हुए छात्र

कॉलेज में ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम बनाया है। मशीनों काे रखने के लिए कॉलेज के कई कमराें का उपयोग हो रहा है। इसके चलते न तो 10 नवंबर तक विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश कर पाएंगे न ही उनकी पढ़ाई हो पाएगी। गुरुवार को कॉलेज स्टाफ सहित छात्रों को मुख्य गेट के बाहर रोक दिया। जबकि यूजी व पीजी में प्रवेश के लिए एडमिशन की अंतिम तारीख 5 नवंबर थी। करीब 1 घंटे इंतजार के बाद भी जब अंदर नहीं जा पाए ताेे मैदान में घर से लैपटॉप मंगाकर छात्रों के एडमिशन की प्रक्रिया की गई। अंतिम तारीख हाेने से विद्यार्थियों की लंबी कतार लगी। गुरुवार काे यूजी और पीजी प्रथम वर्ष के प्रवेश की अंतिम तारीख थी। इसके चलते सुबह 10 बजे से ही छात्र-छात्राएं कॉलेज पहुंचने लगे थे। ओटीपी जनरेट कराने के बाद उनकाे फीस जमा करनी थी, लेकिन जब छात्र-छात्राएं कॉलेज पहुंचे तो उनकाे मुख्य गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने रोक दिया। गेट पर बेरीकेड्स भी लगा दिए। छात्राें के अलावा कॉलेज स्टाफ को गेट पर रोक दिया। देखते ही देखते छात्रों का हुजूम लग गया और हंगामा करने लगे। करीब डेढ़ घंटे तक इंतजार करने के बाद कॉलेज प्राचार्य एसके तिवारी ने घर से लेपटॉप मंगाकर कॉलेज परिसर के बाहर घास फूस में ही छात्र-छात्राओं की कतार लगवाकर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करवाई। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे एसडीएम की परमिशन के बाद कॉलेज स्टाफ को लॉ बिल्डिंग में बैठने की अनुमति मिली, लेकिन तब तक कई छात्राें के एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी।

अंतिम तारीख का डर... सोशल डिस्टेंस भूले छात्र
यूजी व पीजी के प्रवेश की अंतिम तारीख होने से छात्र-छात्राओं में डर रहा। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए न तो मास्क लगाए थे न ही सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा। कतार में खड़े छात्र-छात्राओं के बीच दूरी भी ज्यादा नहीं थी। वहीं एडमिशन की सूची देखने के दाैरान भी सोशल डिस्टेंस गायब मिला।

लाइब्रेरी रहेगी बंद, बैठनेे के लिए मिलेगी सिर्फ गैलरी
अब कॉलेज स्टाफ को बैठने के लिए सिर्फ गैलरी मिलेगी। न तो लाइब्रेरी खुलेगी न ही कॉलेज के अन्य कक्ष खोले जाएंगे। पूरी तरह कॉलेज परिसर प्रशासन के हैंडओवर रहेगा। कॉलेज प्राचार्य एसके तिवारी ने बताया कि कंट्राेल रूम बना है जिस कारण सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने मना किया है, लेकिन गैलरी में बैठने के लिए अनुमति मिल गई है। जिसके लिए कार्ड जारी करेंगे। समस्या तो आई है लेकिन छात्रों के एडमिशन के लिए बाहर ही काउंटर लगाया था।

हर बार समझौता हम क्यों करें
हर चुनाव में नेहरू डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग को उपयाेग में लिया जाता है। विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक कृष्णा यादव ने कहा हर बार छात्रों को ही क्यों समझौता करना पड़ता है। उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके लिए प्रशासन को अलग से व्यवस्था करना चाहिए।

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