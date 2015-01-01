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  • If The Officials Came With Incomplete Information, The MP Said I Will Put A Demand In The Parliament, This Meeting Should Not Be From The Front.

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सड़क सुरक्षा समिति:अधूरी जानकारी के साथ आए अफसर तो सांसद बोले-संसद में रखूंगा मांग, ये बैठक आगे से न हो

अशोकनगरएक घंटा पहले
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  • सड़क सुरक्षा समिति की पिछली बैठक का पालन प्रतिवेदन लेकर नहीं पहुंचे अधिकारी

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिले में पदस्थ अधिकारियों की लचर कार्यप्रणाली सामने आई। स्कूल में होमवर्क न करने पर छात्रों को जिस तरह से शिक्षक डांट-डपट करते हैं उसी तरह इस मीटिंग में अधूरी जानकारी और सिर्फ औपचारिकता निभाने आए जिला स्तर के अधिकारियों को सांसद, कलेक्टर के ताने सुनना पड़े। पिछली मीटिंग का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर सांसद डॉ. केपी यादव बीच में ही मीटिंग खत्म करने लगे। यहां तक उन्होंने भरी मीटिंग में कहा कि किस बात की मीटिंग लूं, संसद में रखूंगा मांग कि इस तरह की मीटिंग आगे से न हो। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्टोरेट में हुई। बैठक में सांसद डॉ. केपी यादव ने जब पिछली मीटिंग का पालन प्रतिवेदन मांगा तो जिला परिवहन अधिकारी एचएल सिमरिया के साथ आए बाबू ने पालन प्रतिवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया। इस पर सांसद डॉ. यादव नाराज हो गए। सांसद ने कहा कि आज भी अशोकनगर को तहसील समझ रहो हो जबकि 18 साल जिला बने हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों पर तंज कसा कि अशोकनगर कब जिला बनेगा। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिले के तीनों विधायक अनुपस्थित रहे।

इन मुद्दों पर की गई चर्चा

  • एसपी ने 2 मार्गों पर करीब 9 लाख की लागत से ट्रैफिक सिग्नल लगाने की बात रखी।
  • घटकर 2 रह गए ब्लैक स्पॉट पर चर्चा रही।
  • पिपरई-मुंगावली मार्ग पर ब्रिज बनाया जा रहा है, इस दौरान 4 माह मार्ग बंद रहेगा। जिसके लिए मुंगावली एसडीएम ने पत्राचार किया है।

आरटीओ बोले- कभी नहीं हुई इस तरह की मीटिंग
बैठक में जब आरटीओ से भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश रघुवंशी ने पूछा कि इससे पहले आपने सड़क सुरक्षा की मीटिंग की होगी तो जवाब मिला कि पहली बार हो रही है। कभी नही हुई इस तरह की मीटिंग। वहीं मीटिंग में अधिकांश सवाल के जवाब आरटीओ के साथ आए बाबू देते हुए नजर आए।

आपको जानकारी नहीं तो क्यों चले आए मीटिंग में
जिले में पिछली मीटिंग में कुल 4 ब्लैक स्पॉट थे। इस बाद सिर्फ दो ही बचे हैं। इस पर स्वास्थ्य विभाग में सीएमएचओ के स्थान पर मीटिंग में आए डॉ. जमूरिया से पूछा कि दुर्घटना में सबसे अधिक आंकड़े किस क्षेत्र से आते हैं तो जवाब देने की बजाय डॉ. जमूरिया बोले कि सीएमएचओ साहब को कोरोना हो गया और मुझे जानकारी नहीं है। इस पर कलेक्टर बोले कि आपको जानकारी नहीं है तो मीटिंग में क्यों चले आए। इस दौरान सांसद डॉ. यादव ने पूछा कि त्रिदेव मंदिर से टोल नाका तक बहुत हादसे होते हैं ये ब्लैक स्पॉट क्यो नहीं है।

दो दिन में मांगा पालन प्रतिवेदन, फिर होगी मीटिंग
सांसद डॉ. यादव ने सड़क पर गिर रहे बिजली पोलों को लेकर सवाल पूछा कि इन दिनों आंधी भी नहीं आई लेकिन पोल गिर रहे हैं। दो दिन के अंदर पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं फिर मीटिंग होगी। लॉकडाउन के बाद भी दो साल में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं : लॉकडाउन के बाद भी पिछले दो सालों की तुलना में दुर्घटनाएं अधिक हुई हैं। इस वर्ष जिले में 489 दुर्घटनाएं 1 जनवरी से 15 दिसंबर तक हो चुकी हें। जबकि 2019 में 385 और 2018 में 434 दुर्घटनाएं हुई थीं। हालांकि मौतों की तुलना में ग्राफ पिछले साल से कम है। इस साल 93 मौतें हो चुकी हैं जबकि 2019 में 102 मौत हुई थीं।

शिवपुरी में दो दिन पहले हुई मीटिंग का पालन-प्रतिवेदन इन्हें दिखाओ, ताकि समझें कैसे मीटिंग होती है: सांसद
उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि शिवपुरी में दो दिन पहले जो बैठक हुई थी, उसका पालन-प्रतिवेदन मंगाकर इनको दिखाओ, ताकि यह समझें कि कैसे मीटिंग कराई जाती है। इसके बाद सांसद मीटिंग को बीच में ही खत्म करने लगे, तभी जिला पंचायत के सीइओ ने कहा इस बार बैठक कर लें, आगे से सभी जानकारी के साथ ही अफसर आएंगे।
आरटीओ से पूछा, कितने साल से हो आरटीओ: मीटिंग के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाने के बाद वापस लौटे कलेक्टर अभय वर्मा को जब पता चला कि पालन प्रतिवेदन नहीं आया है तो उन्होंने आरटीओ से पूछा कितने साल से आरटीओ हो, यह नहीं पता कि प्रतिवेदन ले जाते हैं।

नेशनल हाइवे के सवाल पर एसडीएम बोले- नहीं है हाइवे
बैठक में नेशनल हाइवे की ओर से कोई अधिकारी नहीं था। ऐसे में सांसद ने मुंगावली, ईसागढ़ व अशोकनगर एसडीएम से पूछा जिले से नेशनल हाइवे होकर गुजरा है? लेकिन तीनों ने ही कहा जिले में कोई नेशनल हाइवे नहीं है। कुछ देर बाद एमपीआरडीसी की ओर से आए अधिकारी ने बात को संभालते हुए कहा चंदेरी होकर जो हाइवे गया है वो नेशनल हाईवे ही हो चुका है। उनकी बात सुनकर सांसद ने सभी एसडीएम से कहा आपको ये पता ही नहीं कि नेशनल हाइवे जिले में है भी या नहीं।

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