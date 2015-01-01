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बिल्डिंग की सौगात:कन्या स्कूल को मिलेगी नई बिल्डिंग, उत्कृष्ट की पुरानी बिल्डिंग का होगा काम

अशोकनगर3 घंटे पहले
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जिला मुख्यालय के एक मात्र कन्या स्कूल को जल्द ही नई बिल्डिंग की सौगात मिलेगी। कक्षा 9 से 12वीं तक की क्लास संचालित करने के लिए उत्कृष्ट विद्यालय की जर्जर हो चुकी बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बनेगी। इससे न सिर्फ कन्या स्कूल में आ रही छात्राओं की बैठक व्यवस्था की समस्या दूर हाेगी बल्कि प्रयोगशाला सहित अन्य सुविधाएं भी इस स्कूल में मिलेंगी। तकरीबन पौने 2 करोड़ रुपए की लागत से इस बिल्डिंग का काम होगा। प्राचार्य राजेश शर्मा ने बताया कि स्कूल में छात्राओं की संख्या करीब 1 हजार से ज्यादा है। बैठने की व्यवस्था करीब 500 से 600 की है।

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