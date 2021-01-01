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वैक्सीन आने से बेफिक्री:ओपीडी काउंटर पर पर्चा बनवाने लगी लंबी कतार, कोविड काउंटर पर सन्नाटा

अशोकनगर2 घंटे पहले
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अब बिना कोरोना की जांच कराए ही इलाज के लिए लोग पर्चा बनवाने काउंटर पर लाइन में लगे दिखे। - Dainik Bhaskar
अब बिना कोरोना की जांच कराए ही इलाज के लिए लोग पर्चा बनवाने काउंटर पर लाइन में लगे दिखे।
  • पहले अस्पताल आने वाले हर मरीज की होती थी कोरोना जांच, 3 एक्टिव केस पर बाहर चल रहा इलाज

कोरोना को लेकर पहले जैसी सख्ती अब नहीं रखी जा रही है। वैक्सीन आने के बाद हालात बदल गए हैं। पहले अस्पताल में आने वाले मरीजों की कोरोना की जांच कराई जाती थी, जिस कारण कोविड जांच काउंटर पर मरीजों की लंबी कतार लगती थी, लेकिन अब ऐसी सख्ती नहीं है। वैक्सीन आने के बाद बुधवार को पहली बार ओपीडी काउंटर पर पर्चा बनवाने लंबी कतार देखने को मिली।

दोपहर 12 बजे तक 100 पर्चे भी बनाए गए जबकि इसी समय पर कोविड काउंटर पर सन्नाटा रहा। दरअसल, जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए कलेक्टर अभय वर्मा ने इलाज कराने आने वाले मरीजों की कोविड जांच कराए जाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद जिला अस्पताल प्रबंधन ने इस जांच शुरू की थी। उस समय 800 से ज्यादा लोगों के सैंपल एक दिन में लिए जाते थे।

जिले में कोरोना के वर्तमान में सिर्फ 3 एक्टिव केस हैं, लेकिन तीनों में से किसी का भी जिले में नहीं चल रहा बल्कि अन्य जिलों में हो रहा है। अब तक कोरोना के 1 हजार 134 प्रकरण हो चुके हैं जिनमें से 1 हजार 114 ठीक भी हो चुके। कुल जांच की अगर बात की जाए तो 56 हजार 424 लोगों की जांच की गई जिसमें से 54 हजार 739 की रिपोर्ट निगेटिव आई।

इधर... 490 में से 144 हेल्थ वर्कर को लगे टीके

छूटे हुए हेल्थ वर्कर को टीके लगाए जाने के लिए एक मौका ओर दिया जा रहा है। जिसके तहत बुधवार को अशोकनगर, शाढ़ौरा, चंदेरी, ईसागढ़ व मुंगावली अस्पताल में टीके लगाए गए। 490 हेल्थ वर्कर्स में से 144 ने ही टीका लगवाया। अशोकनगर में 100 में से 37, शाढ़ौरा व चंदेरी में 100 में से 10-10, ईसागढ़ में 90 में से 59 एवं मुंगावली में 100 में से 28 हेल्थ वर्कर ने टीके लगवाए। अब हेल्थ वर्करों में वैक्सीन लगवाने में कम ही रूचि है। कोरोना को हराने के लिए सभी हेल्थ वर्करों को आगे आना चाहिए।

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