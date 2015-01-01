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निर्भया मोबाइल वैन:निर्भया वैन शहर में घूमेगी मनचलों पर रखेगी नजर

अशोकनगरएक घंटा पहले
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पिछले कुछ समय से निर्भया मोबाइल वैन दिखना बंद हो गई थी जिसे एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने फिर से शुरू करवा दिया है। ये मोबाइल वैन शहर में भ्रमण करेगी। साथ ही तुलसी सरोवर पार्क, कोचिंग सेंटर, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचेगा जहां महिलाओं, युवतियों का आना जाना होता है। इस दौरान महिलाओं से छेड़खानी करने वाले लोगों पर कार्रवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में ये वैन शुरू हुई थी उस समय मजनुओं पर सख्ती से कार्रवाई हुई थी।

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