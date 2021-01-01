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खाद्य विभाग:अमानक मिले मसाले, दो दुकानदारों पर मामला दर्ज

अशोकनगर7 घंटे पहले
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खाद्य विभाग ने गुरुवार को मुंगावली में खुले में बिक रहे मसालों की जांच चलित गाड़ी से कराई थी। जिसमें 2 सैंपल अमानक पाए गए थे। जिसके बाद मुंगावली पुलिस ने दो दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खाद्य विभाग की टीम ने धनिया के पैकेट का सैंपल लिया था। पुलिस के अनुसार सलमान खान एवं राजेंद्र कुमार जैन के खिलाफ खाद्य अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वहीं खाद्य निरीक्षक विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि हमने जो सेंपल अमानक मिले थे उनको जांच के लिए भोपाल लैब भेजा है। साथ ही कलेक्टर को कार्रवाई से अवगत करा दिया था।

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