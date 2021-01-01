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परेशानी:सप्लाई छोड़ नहीं किया काम कनेक्शन लेने आए लोग भटके

अशोकनगर2 घंटे पहले
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  • बिजली कंपनी के कर्मचारी रहे हड़ताल पर

निजीकरण के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत जिले में भी बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। उन्होंने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध दर्ज किया। बिजली सप्लाई की सेवा को छोड़कर किसी भी तरह का कार्यालयीन कार्य नहीं किया गया।

नए कनेक्शन करवाने एवं कृषि बिजली जमा करने आए लोगों को भी परेशान होना पड़ा। हड़ताल पर 500 अधिकारी कर्मचारी रहे। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों का विरोध और समस्याओं के निराकरण की मांग बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों ने की है। जिसके लिए उन्होंने एक दिन के काम का बहिष्कार किया। मप्र यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एंप्लाइज के बैनर तले बुधवार को काली पट्टी बांधकर अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। किसी भी तरह का विभागीय कार्य उन्होंने नहीं किया। इस दौरान राजस्व, नए कनेक्शन, कृषि बिजली कार्य आदि प्रभावित हुए। आगामी 7 फरवरी को भोपाल में आंदोलन भी कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

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