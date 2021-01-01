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कार्रवाई:मुखबिर की सूचना पर करीला के जंगलों में दौड़े पुलिस के जवान, पर नहीं मिले जुआरी

बहादुरपुर2 घंटे पहले
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पुलिस ने करीला के जंगलों में जुआ की सूचना मिलने पर बुधवार को दबिश दी। लेकिन घंटों जंगल में दौड़ लगाने के बाद भी जुआरी पकड़ में नहीं आ सके। एसडीओपी को मुखबिर ने जंगल में जुआ चलने की सूचना दी थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की।

एसडीओपी को मुखबिर ने सूचना दी थी कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के इकोदिया गांव से लेकर करीला के जंगलों में जुआ के फड़ का बड़े स्तर पर संचालन किया जा रहा है। इसमें आसपास के जिलों के साथ उत्तर प्रदेश व राजस्थान के मालदार जुआरी हार जीत को लेकर ताश के पत्तों पर दांव लगा रहे हैं। मुखबिर ने यह भी बताया था कि जब जुआ का फड़ चलता है तो दर्जनों लग्जरी चार पहिया वाहनों में बैठकर जुआरी आते हैं। बुधवार को पुख़्ता सूचना मिलने पर पुलिस बल को 6 वाहनों में लेकर एसडीओपी करीला के जंगलों में बताए गए स्थान पर पहुंची तो जुआरी भाग खड़े हुए। इस दौरान पुलिस के जवानों ने जंगल में कई किलोमीटर तक सर्चिंग की लेकिन जुआरियों का कोई सुराग नहीं मिला।

पुलिस को सूचना मिली थी कि जुआरी लग्जरी वाहनों से आते हैं इसलिए जब मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही जुआरी भाग खड़े हुए तो एसडीओपी ने करीला मार्ग पर सभी वाहनों की जांच करने के निर्देश दे दिए। हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी लेकिन पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर कुछ वाहनों को रोक उनकी सवारियों से पूछताछ की जा रही थी।

दो बार दबिश, दोनों बार बहादुरपुर पुलिस पर अविश्वास

ऐसा नहीं है कि एसडीओपी द्वारा पहली बार जुआ के फड़ चलने की शिकायत पर दबिश दी गई हो, एक महीने के अंतराल में यह दूसरी दबिश है लेकिन दोनों बार ही पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। खास बात है कि दोनों बार दी गई दबिश से बहादुरपुर पुलिस को दूर रखा गया। बहादुरपुर टीआई नरेंद्र सिंह यादव का कहना था कि इस दबिश के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे क्षेत्र में कोई अवैध कार्य नहीं हो रहा।

पूछताछ की जा रही है

सूचना मिली थी कि करीला के जंगलों में बड़े पैमाने पर जुआ खिलाया जा रहा है। दबिश से पहले ही जुआरी भाग गए हैं। हमने करीला क्षेत्र में संदिग्ध पाए गए कुछ वाहनों को रोका है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। -
श्वेता गुप्ता, एसडीओपी मुंगावली

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