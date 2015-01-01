पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

वार्ड आरक्षण की मिली स्वीकृति:10 दिन बाद हाे सकता है अध्यक्ष पद का आरक्षण

अशोकनगर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • नपा और नगर परिषद के अध्यक्ष एवं पार्षद पदाेें के लिए होंगे चुनाव

विधानसभा उपचुनाव के बाद अब नपा एवं नगर परिषद चुनाव की तैयारियां शुरू होंगी। जिला मुख्यालय पर करीब 8 महीने पहले वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया की गई थी। जिसे स्वीकृति के लिए शासन के पास भेजा गया था। चंदेरी, अशोकनगर नगरपालिका एवं शाढ़ौरा, मुंगावली नगर परिषद के वार्ड आरक्षण को शासन की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है। संभवत: 8 से 10 दिनों बाद अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया भोपाल से की जाएगी। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अशाेेकनगर, चंदेरी, मुंगावली, शाढौरा नगर परिषद एवं नपा में कुल 88 वार्ड हैं। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान 50 फीसदी वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। शेष सामान्य वर्ग के लिए रहेंगेे।

कहां कौन सा वार्ड आरक्षित

अशोकनगर आरक्षण वार्ड अनुसूचित जाति महिला 12, 7 पिछड़ा वर्ग महिला 3, 10, 17 महिला के लिए आरक्षित 9, 1, 14, 15, 16, 20 अनुसूचित जाति 8 पिछड़ा वर्ग 11, 18, 22 चंदेरी अनुसूचित जाति महिला 13, 19, 12 पिछड़ा वर्ग महिला 10, 4, 16 महिला के लिए आरक्षित 7, 14, 11, 6, 8 अनुसूचित जाति 2, 5 अनु.जनजाति 21 पिछड़ा वर्ग 18, 9 मुंगावली अनुसूचित जाति महिला 3, 15 पिछड़ा वर्ग महिला 10, 9 महिला के लिए आरक्षित 7, 11, 6, 4 अनुसूचित जाति 2 अनु.जनजाति 5 पिछड़ा वर्ग 8, 13 पिपरई : अनुसूचित जाति महिला 5, 4 पिछड़ा वर्ग महिला 10, 7 महिला के लिए आरक्षित 3, 13, 6, 9 अनुसूचित जाति 12 अनु.जनजाति 8 पिछड़ा वर्ग 15, 14 शाढ़ौरा अनुसूचित जाति महिला 2, 8 पिछड़ा वर्ग महिला 5, 6 महिला के लिए आरक्षित 4, 13, 10, 14 अनुसूचित जाति 11, 3 अनु.जनजाति 1 पिछड़ा वर्ग 15, 9

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें