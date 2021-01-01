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किसानों की चिंता बढ़ी:पाले से झुलसी धनिया की फसल, सर्वे के दिए निर्देश

अशोकनगर2 घंटे पहले
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  • विधायक ने कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर पाले से खराब फसलों के सर्वे कराने की बात कही

जनवरी के अंत में कड़ाके की ठंड ने जिले की धनिया फसल को झूलसा दिया। 7500 हेक्टेयर में लगी इस फसल पर ही अभी पाले का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। खेतों में मुरझाती फसलों को देख किसानों की चिंता बढ़ने लगी है।

इधर, पाले से खराब हुई फसल के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर बुधवार को अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कलेक्टर अभय वर्मा ने मुलाकात की। कलेक्टर को लिखित आवेदन देते हुए विधायक ने धना, चना, राई, मसूर एवं अन्य फसलों के खराब होने की जानकारी देते हुए फसलों का सर्वे कराए जाने की बात कही। इस पर कलेक्टर अभय वर्मा ने अशोकनगर एसडीएम रवि मालवीय को निर्देश दिए कि पटवारियों द्वारा खराब हुई फसल का जल्द से जल्द सर्वे कराए। कृषि अधिकारियों ने चना व मसूर फसल के झूलसने की बात कही है।

धनिया की सबसे पहले बोई फसल में ज्यादा नुकसान

धनिया की जो फसल सबसे पहले बोई गई थी। उसमें फुल आकर दाने बनने लगे थे। इसी दौरान पाल पड़ने से इस फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि बाद में बोई गई फसल पर इतना ज्यादा नुकसान फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है।

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