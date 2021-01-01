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कार्रवाई की मांग:एसडीएम ने कलेक्टर को लिखा पत्र, भीम आर्मी प्रदेश संयोजक नहीं कर रहे कक्ष खाली

अशोकनगर2 घंटे पहले
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  • रेस्ट हाउस का कमरा नंबर 2 खाली करने का मामला

रेस्ट हाउस में आरक्षित कक्ष को लेकर विवाद बढ़ रहा है। जिसे लेकर एसडीएम ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। पत्र में एसडीएम ने लिखा है कि भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक को एक दिन रुकने की अनुमति दी गई थी जबकि उनके द्वारा कक्ष को खाली नहीं किया गया।

इसके माध्यम से एसडीएम ने पुलिस कार्रवाई की मांग की है। जबकि भीम आर्मी प्रदेश संयोजक का कहना है कि ऑनलाइन 650 रुपए की रसीद कटाई है जिसमें 31 मार्च तक का किराया भुगतान किया है। भीम आर्मी प्रदेश संयोजक सुनील बैरसिया के लिए 1 फरवरी को रेस्ट हाउस का कमरा 2 आरक्षित किया था। इसके लिए जिलाध्यक्ष बलवीर जड़ेजा ने ऑनलाइन भुगतान किया था। एक दिन बीतने के बाद जब कमरा खाली नहीं किया तो पीडब्लूडी के उपयंत्री ने कमरा खाली कराने के लिए कहा था, लेकिन आर्मी के पदाधिकारी कलेक्टोरेट पहुंच गए और ज्ञापन दिया। इसमें इन्होंने रेस्ट हाउस इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग की।

एसडीएम ने ये लिखा पत्र में

एसडीएम नेे पत्र मेें लिखा कि 1 फरवरी को भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक के लिए आरक्षित किया था, लेकिन उससे पहले 30 जनवरी को जिला कमांडेंट होमगार्ड के पत्र पर जिला सेनानी ग्वालियर व अन्य अधिकारियों के लिए कक्ष क्रमांक एक व दो आरक्षित किए थे, लेकिन भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक द्वारा 3 फरवरी को दोपहर तक रेस्ट हाउस खाली नहीं किया।

खाली क्यों नहीं करेंगे

रेस्ट हाउस शासन का है, हम उसे खाली क्यों नहीं करेंगे। हमने 650 रुपए किराया ऑनलाइन जमा किया है जिसकी रसीद हमारे पास है जिसमें 31 मार्च तक रुकने की अनुमति दी। हमारे पदाधिकारियों से अपशब्द बाेले थे इसलिए हमने कल ज्ञापन दिया था। हमारी मांग है संबंधित पर कार्रवाई की जाए। -बलवीर जडेजा, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी

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