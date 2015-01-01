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सौंदर्यीकरण:पछार पार्क पर बनेगा सेल्फी प्वाइंट, इंदौर सेे आएंगे झूले

अशोकनगर2 घंटे पहले
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  • विधायक ने पछार पार्क पहुंचकर किया निरीक्षण बोले-मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है काम अच्छा होना चाहिए

तुलसी सरोवर सौंदर्यीकरण के तहत पछार पार्क को विकसित करने का काम चल रहा है। पार्क पर सेल्फी प्वाइंट और बच्चों को झूलने के लिए झूले मंगाए जा रहे हैं। इंदौर से ये झूले मंगाए जाएंगे। पार्क के चल रहे काम को देखने के लिए विधायक सुबह पार्क पर पहुंचे जहां ठेकेदार से गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न करने की बात कही। साथ ही कहा ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण कर पार्क के चल रहे काम को देखा। विधायक जजपाल सिंह सुबह 8 बजे पछार पार्क पहुंचे। जिनके साथ पूर्व नपा उपाध्यक्ष महेन्द्र भारद्वाज, ठेकेदार अमित रघुवंशी, संजीव भारिल्ल मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने ट्रेक एरिया, पार्किंग एरिया को लेकर ठेकेदार को निर्देश दिए। उन्होंने कहा जो भी सामग्री उपयोग में लाई जाए उसकी गुणवत्ता बेहतर होना चाहिए। उन्होंने काम के बारे में जानकारी ली।

आंधप्रदेश से आएगी घास, रुका था काम
पार्क को विकसित करने के लिए आंध्रप्रदेश से घास मंगाई जा रही है। अभी जो घास मंगाई थी वो लग चुकी थी मौसम को देखते हुए बीच में घास नहीं आ पाई थी। अब फिर से घास मंगाई जा रही है। जिसे पार्क में सेट किया जाएगा। इससे रुका हुआ काम फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि दीपावली बाद ही काम तेजी पर आ सकेगा।

वोकल फॉर लोकल की ओर रुझान बढ़ाने विधायक ने खरीदे दीपक

दीपोत्सव पर वोकल फॉर लोकल की ओर रुझान बढ़ाने के लिए विधायक ने गुरुवार को लोगों द्वारा हाथों से बनाए दीपक एवं मवेशियों को सजाए जाने वाले सामान की खरीदारी की। खासतौर पर मिट्टी के काम करने वाले कलाकारों के पास कोई काम नहीं रहा। ऐसे में उनको प्रोत्साहित करना जरूरी है। जिसके तहत विधायक जजपाल सिंह ने वोकल फॉर लोकल के तहत हाथों से बनाए गए दीपक एवं मवेशियों का बांधने वाले शृंगार खरीदा। उन्होंने कहा वोकल फाॅर लोकल से हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं।

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