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आरोपी की मौत:स्मैक तस्करी मामले में शिवपुरी जेल में बंद शाढ़ौरा के युवक की मौत

अशोकनगर/शिवपुरी2 घंटे पहले
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स्मैक तस्करी के मामले में शिवपुरी जेल में बंद शाढ़ौरा के युवक की बुधवार रात मौत हो गई। मृतक खराब होने पर सुबह 10 बजे उसे शिवपुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रात 8:30 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक सर्किल जेल शिवपुरी में बंद कैदी लोकेंद्र (35) पुत्र गोपाल गोस्वामी निवासी शाढ़ौरा जिला अशोकनगर की अचानक तबीयत बिगड़ी और बुधवार सुबह 10 बजे जेल प्रबंधन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालत बिगड़ने पर दोपहर 1:45 बजे डॉ पिप्पल ने ग्वालियर रेफर कर दिया। ग्वालियर रवाना होने से पहले ही लोकेंद्र ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक को पहले से ही शुगर व ब्रेन संबंधी बीमारी थीं।

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