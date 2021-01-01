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धर्म:श्रीकृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध कर मथुरा के लोगों को किया था भय मुक्त

सेहराई2 घंटे पहले
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श्रीमद भागवत कथा में सजाई भगवान कृष्ण और रुक्मणि विवाह की झांकी। - Dainik Bhaskar
श्रीमद भागवत कथा में सजाई भगवान कृष्ण और रुक्मणि विवाह की झांकी।
  • कस्बे में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में कंस वध की कथा सुनाई

आदर्श रामलीला मंडल समिति सेहराई व समस्त ग्राम वासियों द्वारा श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के छठवें दिन पं. भारद्वाज दुबे ने बुधवार को भगवान कृष्ण द्वारा मथुरा नगर का भ्रमण को जाना, कुब्जा का उद्धार करना, कंस का वध करना, उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाना एवं उद्धव को गोपियों के पास भेजना और गोपियों द्वारा कृष्ण के विरह में विलाप करना व कृष्ण रुक्मणी विवाह आदि की कथा सुनाई।

कथा वाचक पं. भारद्वाज दुबे ने बताया कि जब-जब धरती पर अत्याचार बढ़ते हैं तो अत्याचारों को मिटाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मथुरा में जब कंस के अत्याचार बढ़ गए तो भगवान कृष्ण ने धरती पर अवतार लेकर कंस का अंत कर दिया।

कथा में बुधवार कृष्ण रुक्मणी विवाह की आकर्षक झांकी सजाई गई। मुख्य यजमान पं. श्याम बिहारी गोस्वामी ने परिवार सहित कन्या दान लिया व पैर पखारे। इस दौरान उपस्थित जन समुदाय में से सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने कृष्ण-रुक्मणी के पैर पखारे और भेंट दी। उपस्थित जनसमुदाय भगवान कृष्ण के भजनों पर जमकर नृत्य किया। अंत में आरती के बाद पूर्व सरपंच अमरीश बैस ने उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित कराई। कथा सुनने के लिए कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण अंचल से लोग उपस्थित रहे। गुरुवार को कथा के अंतिम दिन कृष्ण सुदामा मित्रता की मनमोहक कथा सुनाई जाएगी।

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