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दो दिन से लापता:दो दिन से लापता 62 वर्षीय वृद्ध का शव छैलाबाग की पुलिया के पास मिला

अशाेकनगरएक घंटा पहले
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दो दिन से लापता चल रहे वृद्ध की डेडबॉडी छैलाबाग के समीप पुलिया में मिली। वृद्ध का पैरालाइसिस का इलाज चल रहा था। अस्पताल में पीएम के बाद शव परिजनाें को सौंप दिया। दरअसल चांद (62) पुत्र करीम खान निवासी गोशाला ललितपुर के रहने वाले थे, जो लंबे समय से अशाेकनगर में रह रहे थे। उनको पैरालाइसिस था, जिसका इलाज चल रहा था। 3 नवंबर को शौच के लिए गए, इसके बाद लौटकर नहीं आए। सिटी कोतवाली में परिजनाें ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई। गुरुवार सुबह लोग पुलिया से निकले ताे उनको लाश उतराती मिली।

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