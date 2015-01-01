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तापमान:दिन का पारा 1.60 बढ़ा पर रात का 1.20 घटा

अशाेकनगरएक घंटा पहले
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  • 1 नवंबर को 31.20 था दिन का तापमान, 5 को बढ़कर 32.80 पर पहुंचा

नवंबर की शुरूआत होते ही ठंड का असर होने लगा था। 1 नवंबर को रात का पारा 14.2 डिग्री और दिन का पारा 31.2 डिग्री पर पहुंच गया लेकिन दो दिन से पारे में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। 5 दिनों में दिन के पारे में 1.6 डिग्री की बढ़त आई है। गुरुवार को दिन का पारा 32.8 और रात का पारा 13 डिग्री दर्ज किया। हवा का रुख उत्तर पश्चिमी होने से ठंडक बढ़ गई है। दक्षिणायन हाेने की वजह धूप भी सीधी नहीं पड़ रही है। 1 नवंबर को दिन का पारा 31.2 डिग्री था। रात का पारा 14.2 डिग्री रहा। इसके बाद लगातार मामूली उतार चढ़ाव रहा है।

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