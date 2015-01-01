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करंट लगने से मौत:मवेशी को बचाने गए युवक को लगा करंट, मौके पर ही मौत

अशोकनगर4 घंटे पहले
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  • ग्राम झागर बमुरिया की घटना, इससे पहले पशुओं की हो चुकी है मौत

नगर मुख्यालय से 10 किमी दूर ग्राम झागर बमुरिया में शनिवार सुबह भैंस की पड़िया को लगे करंट से बचाने के दौरान 28 वर्षीय युवक को करंट लग गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीएम अस्पताल में कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। दरअसल बृजेन्द्र सिंह पुत्र काशीराम यादव 28 साल खंभे में लगी सपोट तार से चिपकी भैंस की पड़िया काे हटाने गया था। तभी पड़िया को बचाने के दौरान युवक को करंट लग गया, करंट इतनी जोर से लगा की मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। उल्लेखनीय है कि इन दिनों बिजली के करंट से मौत के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले बहादुरपुर में तीन गायों की करंट लगने सेे माैत हुई थी। इसी तरह माेहरी रोड पर बिजली की लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हाे गई थी।

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