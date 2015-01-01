पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोरोना संक्रमण:फिर मिले कोरोना के 6 नए मरीज, सभी अशोकनगर के

अशोकनगर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नवंबर माह में अब तक कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों से लोगों में भय व्याप्त है। शुक्रवार की शाम जहां ग्वालियर से आई रिपोर्ट में 6 पॉजिटिव मिले थे वहीं एंटीजन टेस्ट में 3 पॉजिटिव मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 9 हो गई थी। वहीं शुक्रवार की तरह शनिवार को भी ग्वालियर से आई सैम्पल रिपोर्ट में 6 नए संक्रमित मिले हैं। औसतन अगर संक्रमितों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो नवंबर माह के 7 दिनों में कुल 48 संक्रमित मिल गए हैं। यानी पहले हफ्ते में औसतन हर दिन 7 मरीज निकल रहे हैं। शनिवार को ग्वालियर से 147 लोगों की सैम्पल रिपोर्ट मिली जिसमें से 6 नए संक्रमित मिले हैं, जो 6 नए संक्रमित सामने आए हैं उनमें सभी संक्रमित अशोकनगर के हैं। इनमें एक गर्ल्स स्कूल गली, एक पाराशर कॉलोनी, दो छहघरा, एक गुना रोड निवासी हैं। जबकि एक संक्रमित के पते पर सिर्फ अशोकनगर की लिखा है। वहीं देर शाम एंटीजन टेस्ट की जो रिपोर्ट शनिवार को आई है उसमें संक्रमितों की निकली संख्या शामिल नहीं की गई है। इस प्रकार संख्या और भी बढ़ सकती है।

त्योहारी सीजन में संक्रमण फैलने की अधिक संभावना
त्यौहारी सीजन में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। बाजार में त्यौहार पर खरीददारी का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो दूर की बात मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें