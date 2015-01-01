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यूरिया की किल्लत:इस बार गेहूं की बोवनी का लक्ष्य 56730 हेक्टेयर अधिक, 60% हुई बोवनी, 9583 टन यूरिया खत्म

अशोकनगर3 घंटे पहले
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  • दो साल पहले 1 लाख 55 हजार 270 हेक्टेयर गेहूं के रकबा में यूरिया की हुई थी 13 हजार 572 टन खपत

जिले में इस बार गेहूं की बोवनी का लक्ष्य 2 लाख 12 हजार 958 हेक्टेयर रखा है। वहीं जिले में अभी तक 9 हजार 583 टन यूरिया आ चुकी है। जबकि बोवनी 60 फीसदी हुई है। इसके बाद भी यूरिया की किल्लत को लेकर सुबह 5 बजे से लाइन लग रही हैं। जबकि वर्ष 2018 में 1 लाख 55 हजार 270 हेक्टेयर गेहूं के रकबा में यूरिया की खपत 13 हजार 572 टन हुई थी। पिछले दो सालों में गेहूं का रकबा तो बढ़ा लेकिन यूरिया की खपत करीब 80 फीसदी तक कैसे बढ़ी यह जिम्मेदारों के बीच अनसुलझी पहेली बनी हुई है। जिले में साल दर साल यूरिया की खपत बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले दो सालों में गेहूं का रकबा देखे तो वर्ष 2019 में निर्धारित लक्ष्य 2 लाख 11 हजार 880 की तुलना में गेहूं की बोवनी 1 लाख 73 हजार 105 हेक्टेयर में हुई थी। लेकिन वर्ष 2018 की तुलना में 17835 हेक्टेयर अधिक बोवनी होने के बाद यूरिया की खपत 8 हजार टन अधिक हो गई। पिछले साल अचानक बढ़ी यूरिया की डिमांड के बाद इस साल भी गेहूं का रकबा करीब एक हजार हेक्टेयर बढ़ा है और निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अभी तक 60 फीसदी बोवनी हुई है लेकिन यूरिया की किल्लत बनी है।

1440 टन यूरिया शेष, खत्म होने पर आएगी रैक
इस बार जिले में अच्छी बारिश के बाद गेहूं का रकबा बढ़ा तो यूरिया की खपत भी बढ़ गई। जिले में अभी समितियों के पास 1440 टन खाद का स्टॉक बचा है। कृषि विभाग के उपसंचालक के मुताबिक यूरिया का रैक लगाने के लिए डिमांड भेज दी है। उन्होंने बताया कि उक्त स्टॉक निल होने तक नया रैक जिले में लग जाएगा।

इधर, ठंड में सुबह 5 बजे से लाइन में लगे किसान
बायपास रोड पर सुबह 5 बजे से दुकानों के बाहर किसानों की लाइन लगी रही। किसानों को भी पता नहीं था कि दुकानदारों के पास स्टॉक है या नहीं। लेकिन दुकानों के आसपास खाद से खड़े दो ट्रकों को देखकर किसानों की कतार लंबी हो गई। आनंद बीज की दुकान पर सुबह 5 बजे राजेबामौरा गांव से आई 50 साल की कला बाई भी लाइन में लगी थी। उन्होंने कहा कि समितियों से खाद नहीं मिल रही इसलिए यहां बैठे हैं। वहीं लाइन में में खड़े 60 साल के बुजुर्ग फुलवाड़ी गांव निवासी किसान सूरत सिंह ने बताया कि समितियों पर खाद मिल नहीं रही है इसलिए लाइन में लगे हैं।
यूरिया का उपयोग तय मात्रा में करें सभी किसान
^यूरिया की अधिक खपत का कारण कई किसानों द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक उपयोग करना है। पूरे सीजन में 1 बीघा में अधिकतम 5 बैग का उपयोग होना चाहिए। लेकिन कई किसान दुगना उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में यूरिया पर्याप्त है। समितियों से भी नकद में वितरण किया जा रहा है।
-एसके माहोर, कृषि उपसंचालक अशोकनगर

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