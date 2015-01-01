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बिजली प्रदाय बंद:आज कलेक्टोरेट और ईसागढ़ रोड फीडर पर बिजली कटाैती

अशाेकनगरएक घंटा पहले
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शुक्रवार को पुरानी कलेेक्टाेेरेट तथा ईसागढ़ राेड फीडर पर मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। जिसके चलते बिजली प्रदाय बंद रहेेगा। ईसागढ़ रोड पर सुबह 8 से 9 बजे तक एवं पुरानी कलेक्टोरेट फीडर पर दाेपहर 3 से शाम 4:30 बजे तक कटाैती होगी। बिजली कटाैती से राजमाता चौराहा, गुना बायपास, ईसागढ़ रोड, महात्मा का बाड़ा, ओम कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, तायड़े कॉलाेनी मंडी, विदिशा रोड, बायपास रोड, ऊर्जा कॉलोनी, अधिराज होटल, सिद्धि विनायक कॉलोनी, बाहुवली कॉलाेनी, बसंत बिहार कॉलोनी, मुस्कान पब्लिक स्कूल प्रभावित रहेंगे।

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