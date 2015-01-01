पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोरोना काल में भी लापरवाही..:बाजार में भीड़ तो बढ़ी पर नियंत्रण करने नहीं बना ट्रैफिक प्लान, गांधी पार्क में जाम

अशोकनगर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

त्योहार नजदीक आते ही बाजार में भीड़ बढ़ गई है। रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। बावजूद यातायात विभाग ने अब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया। जबकि इस पूरे सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग बाजार में खरीदी करने पहुंचेंगे। बाजार में सड़कों पर दुकानें लग रही हैं, वहीं दो पहिया वाहनों को खड़ा करने के लिए भी कोई निर्धारित जगह नहीं है। लिहाजा शहर की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। ऐसे में जब खरीदारों की भीड़ बाजार में होती है तो वहां चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसे देखते हुए यातायात विभाग को एक प्लान बनाने की जरूरत है। लेकिन अब तक इसकी कोई तैयारी नहीं की गई है। शनिवार को गांधी पार्क पर दोपहर से शाम तक कई बार जाम के हालात बने।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें