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मौसम का मिजाज:दो दिन ऐसे ही छाए रहेंगे बादल, ठंड से मिली राहत

अशोकनगर2 घंटे पहले
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  • शहर में बुधवार सुबह से निकली तेज धूप, फिर बादल छाए रहे

पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड के बाद बुधवार को आसमान में बादल छाने से कुछ हद तक राहत मिली गई। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से बढ़कर बुधवार को 12 डिग्री पर पहुंच गया। यानी 4 दिन में ही न्यूनतम तापमान 7 डिग्री ऊपर चढ़ गया। अधिकतम तापमान भी बुधवार को 31 डिग्री रहा। अगले दो दिन ऐसे ही आसमान में बादलों का जमावड़ा होने से ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है।

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