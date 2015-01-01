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निरीक्षण:गीलारोपा की सीसी सड़क में अमानक सामग्री का उपयोग

अशोकनगरएक घंटा पहले
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  • जिला पंचायत ने पत्र लिखकर आरईएस को दिए निरीक्षण के निर्देश

कुछ दिनों पहले जिला पंचायत सीईओ बीएस जाटव ने औचक निरीक्षण के दौरान समीपस्थ ग्राम गीलारोपा में करीब ढाई लाख से बनाई गई। एक सीसी सड़क को गुणवत्ताहीन बताते हुए निर्माण कार्य निरस्त करने के निर्देश दिए थे। सीसी सड़क में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की सैंपल रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार को जिला पंचायत द्वारा आरईएस के कार्यपालन यंत्री को पत्र लिखा। पत्र में उक्त निर्माण के निरीक्षण का निर्देश देते हुए तीन कार्य दिवस में प्रतिवेदन मांगा। पत्र के अनुसार निर्माण में प्रयुक्त रेत ओवर साइज की है, जो कि सीमेंट के अनुपात में गिट्टी व रेत कम मात्रा में मिलाई है। वहीं अर्थवर्क में निर्धारित अनुपात में मिट्टी का उपयोग नहीं किया गया। पंचायत सचिव को वापस बुलाने जिपं पहुंचे ग्रामीण: ग्राम पंचायत गीलारोपा में पदस्थ रहे सचिव हारुन खान का बीते दिनों स्थानांतरण कर जिला मुख्यालय अटैच कर लिया। सचिव के अटैचमेंट को सीसी सड़क पर हुई कार्रवाई से जोड़कर देखते हुए ग्रामीणों ने जिला पंचायत में पहुंचकर सचिव को वापिस पहुंचाने की गुहार लगाई है। आवेदन में कहा कि सचिव द्वारा कार्यालय खोलने से लेकर हितग्राहियों को लाभ दिला रहे थे। ग्रामीणों ने सरपंच पर गुणवत्ताहीन निर्माण कराने के आरोप लगाए।

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