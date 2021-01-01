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कार्रवाई:अवैध शराब के साथ वीडियो वायरल, अगले दिन ही पकड़े

अशोकनगर2 घंटे पहले
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  • 125 लीटर अवैध शराब के साथ दो को पकड़ा

अवैध शराब के साथ वीडियो बनाकर वायरल करने वाले युवक को अगले ही दिन देहात थाना पुलिस ने दबौच लिया। भडूली रेलवे अंडर ब्रिज के पास से उक्त युवक को 2 केन में 60 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के मुताबिक पकड़ाया आरोपी पंचम उर्फ पांचू पिता रामेश्वर कुशवाह निवासी गणेश मंदिर के पास गोल पहाड़ी ग्वालियर हाल मुकाम तुलसी सरोवर अशोकनगर है। जिसने एक दिन पहले मंगलवार शाम को अवैध शराब के साथ वीडियो बनाया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस तक पहुंच गया। वीडियो देखकर पुलिस ने हुलिये के आधार पर बुधवार सुबह से छानबीन शुरू कर दी और अंडर ब्रिज के समीप से दो केन में 60 लीटर कच्ची शराब ले जाने उक्त युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। इसी तरह पुलिस ने एक अन्य आरोपी धर्मेंद्र पिता प्रहलाद निवासी शिक्षक कॉलोनी को भी 65 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

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